Сколько денег из ФСМС потратили на борьбу с COVID-19 в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН№КАЗИНФОРМ - В целом, по городу Нур-Султану финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией за 5 месяцев 2021 года составило 16,38 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба столичного филиала Фонда социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

В том числе:

- на надбавки медицинским работникам – 8,97 млрд тенге;

- на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 5,86 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 29 тысяч человек;

- на медицинскую помощь в рамках стационара на дому по предотвращению распространения КВИ – 574 тыс тенге, пролечено 20 человек;

- на услуги ПЦР диагностики – 1,31 млрд тенге, проведено 162 тысяч ПЦР-тестов;

- на выезды мобильных бригад – 238 млн тенге, проведено 41 тысяч выездов.

«Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии жители столицы получают бесплатно вне зависимости от статуса в системе медицинского страхования. Также, Фонд всячески поддерживает развитие реабилитации в стране, в том числе постковидной, которая позволяет предупредить на ранних стадиях развитие опасных хронических заболеваний», - рассказал на брифинге директор филиала Фонда медстрахования по г. Нур-Султан Н.Кабдыкапаров.

Следует отметить, для оказания услуг реабилитации в 2021 году филиалом Фонда соцмедстрахования по г.Нур-Султану заключены договоры с 45 медорганизациями. Из них, частные – 20, государственные – 22, республиканские – 3.

За 5 месяцев 2021 года в столице оказано реабилитационных услуг на сумму более 3,23 млрд тенге, в том числе в дневных стационарах – 35 584 услуг, в круглосуточных стационарах – 131 924 услуг. На амбулаторно-поликлиническом уровне оказано 252 001 услуг на сумму 204 млн тенге.

«Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем, вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога», - отметил Н.Кабдыкапаров.

Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

Ранее директор столичного филиала Фонда медстрахования Н.Кабдыкапаров сообщил, что в в Нур-Султане пациенты с КВИ бесплатно получили лекарственные средства на сумму 81,89 млн тенге.