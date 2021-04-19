Сколько дефектов на автодорогах выявила с начала года полиция в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года в Павлодарской области полиция выявила 1 403 дефекта на автодорогах общего пользования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года проведено 467 обследований автодорог общего пользования, по результатам которых выявлено 1 403 дефекта. По всем выявленным нарушениям выданы предписания на устранение выявленных недостатков», - заявил заместитель начальника управления административной полиции Арыстан Дюсембаев.

Он отметил, что, кроме этого, 73 должностных и юридических лица наказаны за плохое содержание дорог и нарушение правил производства работ на дорогах. Они о штрафованы более чем на 2 млн тенге.

«К примеру, неисполнение предписания по зимнему содержанию дороги Шидерты - Нур-Султан: подрядная организация, ТОО привлечено к административной ответственности - наложен штраф в размере 500 месячных расчётных показателей (1 458 500 тенге - Казинформ)», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По информации ДП региона, правоохранительные органы в этом году осмотрели 42 железнодорожных переезда. Основными дефектами их содержания, выявленными при проверках, оказались отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное освещение, неудовлетворительное состояние настила. На устранение выявленных недостатков выдано 42 предписания.

«За неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов на 13 должностных лиц наложены штрафы на сумму порядка 400 тысяч тенге», - добавили в полиции.

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области