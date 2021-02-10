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Сколько чиновников ушло в отставку из-за подчиненных в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Февраля 2021, 14:22
Сколько чиновников ушло в отставку из-за подчиненных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько руководителей ушло в отставку из-за подчиненных, сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство осуществляет мониторинг ответственности первых руководителей за совершение подчиненными коррупционных преступлений, с ежеквартальным информированием Администрации Президента.

«С момента введения в действие нововведения (с декабря 2019 года) к дисциплинарной ответственности привлечены 86 руководителей госорганов и организаций, в том числе 4 политических госслужащих ушли в отставку», - сказала Анар Жаилганова.

В ведомстве уточнили, что к ответственности привлечены 13 политических госслужащих, 33 административных, 25 сотрудников правоохранительных органов, 15 сотрудников организаций квазигосударственного сектора и подведомственных организаций МИО.

«Территориальные подразделения должны занять принципиальную позицию в данном вопросе. Следует обеспечить мониторинг за всеми МИО и территориальными подразделениями ЦГО, своевременно принимая необходимые меры», - подчеркнула Анар Жаилганова.


Отставки   Борьба с преступностью   Коррупция   Другие государственные органы  
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