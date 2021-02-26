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Сколько чиновников освобождены от должностей из-за подчиненных в РК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Февраля 2021, 16:28
Сколько чиновников освобождены от должностей из-за подчиненных в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько чиновников были освобождены от должностей из-за подчиненных в Казахстане, рассказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно отставки политических руководителей, с момента введения такой законодательной нормы - семь чиновников освобождены от занимаемых должностей, десять акимов привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге.

В качестве примера он привел ситуацию с акимом Аршалынского района Акмолинской области, который, не дожидаясь приговора суда в отношении своего заместителя, подал в отставку.

«За коррупцию подчиненных и слабую превентивную работу к дисциплинарной ответственности привлечены 54 первых руководителя», - добавил Данияр Бигайдаров.


Отставки   Борьба с преступностью   Коррупция   Другие государственные органы  
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