Сколько чиновников было наказано за коррупцию подчиненных в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько руководителей были наказаны за коррупционные действия подчиненных на госслужбе в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор Департамента контроля Агентства по делам государственной службы Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер отметил, что закон об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных был введен в действие с 10 декабря 2019 года в Казахстане. С этого момента всего за коррупцию подчиненных наказано 264 госслужащих.
«За девять месяцев текущего года за коррупцию подчиненных девять политических госслужащих подали в отставку, отставка принята в трех случаях. В шести случаях отставка была отклонена, однако из шести отклоненных случаев в пяти случаях политические госслужащие были подвергнуты различным видам дисциплинарной ответственности», - сказал Ерлан Сапаров, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены законодательно разрешить госслужащим получать дополнительный доход в нерабочее время.
«На сегодняшний день в законодательстве отсутствует норма, разрешающая государственному служащему заниматься дополнительной работой. Но мы думаем о дальнейшем внесении в закон. То есть вводим, что в свободное от работы время можно заниматься дополнительной работой. Сейчас в законодательстве этого нет. Но мы готовимся», - пояснила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова.
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