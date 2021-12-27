Сколько чиновников было наказано за коррупцию подчиненных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько руководителей были наказаны за коррупционные действия подчиненных на госслужбе в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор Департамента контроля Агентства по делам государственной службы Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что закон об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных был введен в действие с 10 декабря 2019 года в Казахстане. С этого момента всего за коррупцию подчиненных наказано 264 госслужащих.

«За девять месяцев текущего года за коррупцию подчиненных девять политических госслужащих подали в отставку, отставка принята в трех случаях. В шести случаях отставка была отклонена, однако из шести отклоненных случаев в пяти случаях политические госслужащие были подвергнуты различным видам дисциплинарной ответственности», - сказал Ерлан Сапаров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены законодательно разрешить госслужащим получать дополнительный доход в нерабочее время.

«На сегодняшний день в законодательстве отсутствует норма, разрешающая государственному служащему заниматься дополнительной работой. Но мы думаем о дальнейшем внесении в закон. То есть вводим, что в свободное от работы время можно заниматься дополнительной работой. Сейчас в законодательстве этого нет. Но мы готовимся», - пояснила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова.