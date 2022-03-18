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    14:24, 18 Март 2022 | GMT +6

    Сколько человек живет в Казахстане с именем Наурыз

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики в преддверии праздника весеннего равноденствия опубликовало данные о количестве людей по имени Наурыз, проживающих в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал бюро.

    В Казахстане по имени Наурыз насчитывается 1 453 человека, из них 1 417 мужчин и 36 женщин.

    «В Мангистауской области - 278 человек, в Туркестанской - 190 человек, в Кызылординской - 160 человек носят имя Наурыз.

    В период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года родилось 17 малышей по имени Наурыз», - резюмировали в пресс-службе Бюро национальной статистики РК.


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