Сколько человек живет в Казахстане с именем Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики в преддверии праздника весеннего равноденствия опубликовало данные о количестве людей по имени Наурыз, проживающих в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал бюро.

В Казахстане по имени Наурыз насчитывается 1 453 человека, из них 1 417 мужчин и 36 женщин.

«В Мангистауской области - 278 человек, в Туркестанской - 190 человек, в Кызылординской - 160 человек носят имя Наурыз.

В период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года родилось 17 малышей по имени Наурыз», - резюмировали в пресс-службе Бюро национальной статистики РК.