НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане, сообщила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть статистические данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, то 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались и только 0,1% это те лица, которые получили вакцинацию, это на сегодняшний день 20 211 человек»,- сказала Зауре Ахметова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, как будут проверять вакцинацию сотрудников предприятий в Казахстане.

Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, где был одобрен алгоритм рейдов по вакцинации. В ходе рейда мониторинговая группа помимо ранее установленных нарушений будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом.

Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan.