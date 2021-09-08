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    17:32, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане, сообщила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если посмотреть статистические данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, то 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались и только 0,1% это те лица, которые получили вакцинацию, это на сегодняшний день 20 211 человек»,- сказала Зауре Ахметова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, как будут проверять вакцинацию сотрудников предприятий в Казахстане.

    Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, где был одобрен алгоритм рейдов по вакцинации. В ходе рейда мониторинговая группа помимо ранее установленных нарушений будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом.

    Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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