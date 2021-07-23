Сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане, рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что после вакцинации зарегистрировано 4 765 случаев заражения КВИ.

«Это по-прежнему ничтожно мало от числа вакцинированных, он составляет 0,09%», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что любая вакцина от коронавируса безопасна. Представители Минздрава призвали граждан активно вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1381, город Алматы - 996, город Шымкент - 488, Акмолинская область - 189, Актюбинская область - 230, Алматинская область - 230, Атырауская область - 489, Восточно-Казахстанская область - 78, Жамбылская область - 105, Западно-Казахстанская область - 235, Карагандинская область - 794, Костанайская область - 156, Кызылординская область - 129, Мангистауская область - 205, Павлодарская область - 203, Северо-Казахстанская область - 110, Туркестанская область - 101. Всего в стране выявлено 516117 заболевших.