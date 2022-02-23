Сколько человек заразились коронавирусом после ревакцинации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ревакцинацию прошли более 85,3 тысячи человек из 196 тысяч подлежащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов отметил, что ревакцинация необходима тем, кто получил первый компонент вакцины в августе прошлого года.

«Лидирующие позиции по области по проведению ревакцинации занимают Уалихановский, Мамлютский и Аккайынский районы. В аутсайдерах – Кызылжарский район и три городские поликлиники. По проведению ревакцинации среди представителей социальных структур наибольший процент охвата наблюдается среди представителей здравоохранения – около 93%, сотрудников силовых структур – свыше 83. Низкий охват отмечается среди педагогов - 69% и крайне низкие показатели среди студентов - 26%», - сказал Н.Айманов.

Он напомнил, что медицинские работники, лица старше 50 лет и лица с ограниченными возможностями могут пройти ревакцинацию препаратом Pfizer.

«Доля ревакцинированных среди заболевших составляет 0,6%. Поэтому сейчас важное значение нужно уделить ревакцинации населения», - добавил главный санитарный врач области Асет Жуматаев.