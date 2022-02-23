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Сколько человек заразились коронавирусом после ревакцинации в СКО

23 Февраля 2022 01:20
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Сколько человек заразились коронавирусом после ревакцинации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ревакцинацию прошли более 85,3 тысячи человек из 196 тысяч подлежащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов отметил, что ревакцинация необходима тем, кто получил первый компонент вакцины в августе прошлого года.

«Лидирующие позиции по области по проведению ревакцинации занимают Уалихановский, Мамлютский и Аккайынский районы. В аутсайдерах – Кызылжарский район и три городские поликлиники. По проведению ревакцинации среди представителей социальных структур наибольший процент охвата наблюдается среди представителей здравоохранения – около 93%, сотрудников силовых структур – свыше 83. Низкий охват отмечается среди педагогов - 69% и крайне низкие показатели среди студентов - 26%», - сказал Н.Айманов.

Он напомнил, что медицинские работники, лица старше 50 лет и лица с ограниченными возможностями могут пройти ревакцинацию препаратом Pfizer.

«Доля ревакцинированных среди заболевших составляет 0,6%. Поэтому сейчас важное значение нужно уделить ревакцинации населения», - добавил главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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