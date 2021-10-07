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    18:05, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько человек заразились коронавирусом  после получения вакцины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заразились коронавирусом после получения вакцины, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается количества заразившихся после вакцинации, на сегодня это 29212 человек или 0,37 % от числа вакцинированных. После первого компонента - 8631, после второго компонента - 20581. Если говорить по разбивке по вакцинам, «Спутник V» - 24766 или 0,4 % от числа привитых, первый компонент – 7319, второй компонент - 17447. QazVac - это также 0,2 % от числа вакцинированных, в абсолютных числах – 655. 255 – после первого компонента, 400 - после второго компонента», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

    По CoronaVac - 0,3 % от числа вакцинированных, 824 – оба компонента, 264 – после первого компонента, 560 - второй компонент. Sinofarm – 2930: это 0,2% о числа вакцинированных, 781 – после первого компонента, 21049 – после второго компонента.

    «Также зарегистрирована заболеваемость вакцинированных от Pfizer - 23, Astra Zeneca – 4, Moderna – 3. То есть, по-прежнему цифры заболевших среди вакцинированных к удельному количеству вакцинированных остаются минимальными», - добавила спикер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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