НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заразились коронавирусом после получения вакцины, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается количества заразившихся после вакцинации, на сегодня это 29212 человек или 0,37 % от числа вакцинированных. После первого компонента - 8631, после второго компонента - 20581. Если говорить по разбивке по вакцинам, «Спутник V» - 24766 или 0,4 % от числа привитых, первый компонент – 7319, второй компонент - 17447. QazVac - это также 0,2 % от числа вакцинированных, в абсолютных числах – 655. 255 – после первого компонента, 400 - после второго компонента», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

По CoronaVac - 0,3 % от числа вакцинированных, 824 – оба компонента, 264 – после первого компонента, 560 - второй компонент. Sinofarm – 2930: это 0,2% о числа вакцинированных, 781 – после первого компонента, 21049 – после второго компонента.

«Также зарегистрирована заболеваемость вакцинированных от Pfizer - 23, Astra Zeneca – 4, Moderna – 3. То есть, по-прежнему цифры заболевших среди вакцинированных к удельному количеству вакцинированных остаются минимальными», - добавила спикер.