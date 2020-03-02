Сколько человек задействовано в сфере торговли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил проект концепции Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте вашему вниманию представить проект концепции Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы, разработанный в реализацию поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Главы государства», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства, обращаясь к членам Кабмина.

Министр добавил, что на сегодня торговля является одной из важнейших отраслей экономики. По итогам 2019 года ее экономический эффект отразился в структуре ВВП с 17%-й долей, показав реальный рост на 7,6%.

«Это второй по величине показатель среди всех видов экономической деятельности, который, наряду со строительством, опережает развитие промышленности и сельского хозяйства. Социальный эффект отрасли заключается в обеспечении порядка 1,4 млн человек рабочими местами со средней заработной платой 187 тысяч тенге. Вышесказанное подтверждает высокий потенциал развития торговой отрасли и важность приоритизации ее в системе государственного планирования, что позволит решить ряд системных вопросов», - пояснил Бахыт Султанов.