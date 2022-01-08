Сколько человек задержаны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане задержаны 4 404 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число доставленных на этот час составляет 4404 человека», - отметили в ведомстве.

Согласно предоставленным данным, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в области находится под полным контролем.

«В этой связи для обеспечения безопасности населения и сохранения их имущества, а также в целях недопущения фактов мародерства в области введен комендантский час с 22:00 до 6:00 часов утра. За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 22 лица», - добавили в МВД.

Кроме того, по данным министерства, задержано 11 организаторов и зачинщиков. В отношении двух из которых за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.272 УК РК «Организация массовых беспорядков» избрана мера пресечения «арест», в отношении остальных дается правовая оценка их противоправным действиям.

«Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и сохранение общественного порядка», - подчеркнули в штабе.