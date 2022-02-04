Сколько человек задержано за кражи и грабежи во время беспорядков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За совершение краж и грабежей в ходе январских событий задержаны и водворены в ИВС 322 подозреваемых. Об этом сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За совершение краж и грабежей, в том числе за хищения оружия, во время беспорядков задержаны и водворены в ИВС 322 подозреваемых», - сказал Санжар Адилов.

Спикер добавил, что основной упор в ходе расследования делается на тщательную проверку обстоятельств дела и доводов подозреваемых, а также сбор доказательственной базы.

«Как ранее сообщалось, все процессуальные решения следователей принимаются в рамках трехзвенной модели уголовного процесса, а именно такие ключевые процессуальные решения как задержание подозреваемого, квалификация его деяний, а также избрание меры пресечения, согласовываются исключительно прокурором. При этом все подозреваемые лица водворяются в ИВС только после медицинского освидетельствования на наличие телесных повреждений, с одновременным установлением обстоятельств их получения», - подчеркнул представитель МВД.

Ранее сообщалось, что более 1300 судебных экспертиз назначены для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначены 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования, проведены около 1500 осмотров мест происшествий, более 10000 допросов и очных ставок. Потерпевшими признаны 1279 лиц.



