РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:41, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Сколько человек задержано полицией в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек задержано полицией в Казахстане сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, на 10 января в органы внутренних дел доставлено 7 939 лиц.

    «При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек. Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», - пояснили в МВД.

    Ранее в комендатуре Алматы рассказали, какие участки города были зачищены от бандитских группировок и сколько человек задержаны.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал ЧП-2022 Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!