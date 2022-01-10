11:41, 10 Январь 2022 | GMT +6
Сколько человек задержано полицией в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек задержано полицией в Казахстане сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ведомства, на 10 января в органы внутренних дел доставлено 7 939 лиц.
«При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек. Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», - пояснили в МВД.
Ранее в комендатуре Алматы рассказали, какие участки города были зачищены от бандитских группировок и сколько человек задержаны.