НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек задержано полицией в Казахстане сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на 10 января в органы внутренних дел доставлено 7 939 лиц.

«При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек. Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», - пояснили в МВД.

Ранее в комендатуре Алматы рассказали, какие участки города были зачищены от бандитских группировок и сколько человек задержаны.