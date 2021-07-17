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    18:10, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос журналиста о том, сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего 0,06 % - минимальный процент заболевших на количество вакцинированных - на 4,8 млн вакцинированных. Если говорить в абсолютных числах, общее количество заболевших 3 165. Из них после первого компонента – 1 684, после второго компонента – 1 481. После «Спутника V» - 2 791, Hayat Vax - 293, CoronaVac – 18, QazVac - 59», - прокомментировала спикер.

    По ее словам, удельный вес заболевших после вакцинации минимальный, и он доказывает эффективность вакцинации.

    «При этом, хочу отметить, что, когда говорим 3 165 – это те, кто заболел даже после первой дозы, когда иммунитет не выработался. Мы говорим, что полноценный иммунитет развивается после вакцинации двумя дозами», - добавила А. Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Общество
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