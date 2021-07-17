НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос журналиста о том, сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего 0,06 % - минимальный процент заболевших на количество вакцинированных - на 4,8 млн вакцинированных. Если говорить в абсолютных числах, общее количество заболевших 3 165. Из них после первого компонента – 1 684, после второго компонента – 1 481. После «Спутника V» - 2 791, Hayat Vax - 293, CoronaVac – 18, QazVac - 59», - прокомментировала спикер.

По ее словам, удельный вес заболевших после вакцинации минимальный, и он доказывает эффективность вакцинации.

«При этом, хочу отметить, что, когда говорим 3 165 – это те, кто заболел даже после первой дозы, когда иммунитет не выработался. Мы говорим, что полноценный иммунитет развивается после вакцинации двумя дозами», - добавила А. Есмагамбетова.