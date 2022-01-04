Сколько человек заболели ковидной пневмонией в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

За 2 января 2022 г. зафиксированы 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 6 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84233, летальных случаев - 5223, выздоровевших - 77096.