Новости
Сколько человек заболели ковидной пневмонией в РК
4 Января 2022 11:02
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Новости по темеЭпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана В стационарах Казахстана находится свыше двух тысяч пациентов с КВИ 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
За 2 января 2022 г. зафиксированы 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 6 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84233, летальных случаев - 5223, выздоровевших - 77096.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Новый вариант коронавируса обнаружен во Франции
- Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
- В стационарах Казахстана находится свыше двух тысяч пациентов с КВИ
- 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- Свыше 149 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- За сутки 3829 казахстанцев полностью привились против КВИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн