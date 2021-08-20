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Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации в Казахстане

20 Августа 2021 17:26
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Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вакцинированы почти 6,3 млн населения. Заболело вакцинированных среди них 12528 человек. По-прежнему, ничтожно маленькая цифра – 0,2 %. Если идти по разбивке по вакцинам, то после «Спутника V» - 10 608 человек, QazVac - 228, Hayat-Vax - 1330 и CoronaVac - 349», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, сколько казахстанцев скончались после вакцинации.

Также министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал, сколько доз вакцин закуплено Казахстаном.

«У нас в целом подписаны контракты на несколько видов вакцин. По «Спутнику V» закуплено 14,28 млн доз, Hayat-Vax - 1 млн доз, QazVac - 2,97 млн доз, Sinovac - 500 тысяч доз, и сейчас ожидается поставка 4 млн доз Sinofarm», - отметил министр.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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