-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вакцинированы почти 6,3 млн населения. Заболело вакцинированных среди них 12528 человек. По-прежнему, ничтожно маленькая цифра – 0,2 %. Если идти по разбивке по вакцинам, то после «Спутника V» - 10 608 человек, QazVac - 228, Hayat-Vax - 1330 и CoronaVac - 349», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.
Ранее сообщалось, сколько казахстанцев скончались после вакцинации.
Также министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал, сколько доз вакцин закуплено Казахстаном.
«У нас в целом подписаны контракты на несколько видов вакцин. По «Спутнику V» закуплено 14,28 млн доз, Hayat-Vax - 1 млн доз, QazVac - 2,97 млн доз, Sinovac - 500 тысяч доз, и сейчас ожидается поставка 4 млн доз Sinofarm», - отметил министр.
- Будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации
- Какие вакцины сейчас доступны казахстанцам
- Какие требования к школам установит Минздрав
- Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer
- Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
- При выявлении одного школьника с КВИ весь класс с учителями будут сдавать ПЦР-тест
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана