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Сколько человек выйдут на свободу по амнистии в СКО

17 Декабря 2021 16:59
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Сколько человек выйдут на свободу по амнистии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области под действие Закона об амнистии попали 240 из 1 200 содержащихся в колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, из 240 человек освободятся из мест лишения свободы 70, остальным будет сокращения срок пребывания в исправительном учреждении.

«В рамках подготовки к амнистии была проведена работа по установлению статуса социально-уязвимых лиц среди осужденных: женщины в возрасте 50 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше, лица, имеющие 1-ю и 2-ю группу инвалидности, женщины, не лишенные родительских прав и имеющие на иждивении детей, не достигших 18-летнего возраста, либо независимо от возраста имеющие на иждивении детей-инвалидов и другие. Был проведен опрос всех осужденных и направлены запросы в государственные органы для подтверждения социального статуса лица. В частности, по осужденным женщинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, при этом не лишенных родительских прав на ребенка, направлены запросы в отдел образования», - пояснили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что действие Закона об амнистии не распространяется на осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по отдельным категориям статей: экстремистские и террористические преступления, преступления против личности, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Освобождение осужденных из мест лишения свободы будет произведено на основании постановления суда. Акт амнистии продлится в течение 6 месяцев со дня официального опубликования.

В 2016-м году амнистия коснулась 171 осужденного.


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#Северо-Казахстанская область   #Пенитенциарная система   #МВД РК   #30 лет Независимости  
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Автор:

Олеся Жуковень

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