НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек все еще находится под стражей по январским событиям, рассказал заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по всем уголовным делам под стражей находятся 733 человека. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое», - заверил Елдос Килымжанов.

Спикер подчеркнул, что защита конституционных прав граждан в уголовном процессе – это один из безусловных приоритетов в работе органов прокуратуры.

«Чтобы исключить применение какого-либо давления на подозреваемых, прокуроры ежедневно проверяют следственные изоляторы и другие служебные помещения. Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий», - добавил Елдос Килымжанов.