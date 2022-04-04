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Сколько человек все еще находится под стражей по январским событиям

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2022, 17:19
Сколько человек все еще находится под стражей по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек все еще находится под стражей по январским событиям, рассказал заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по всем уголовным делам под стражей находятся 733 человека. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое», - заверил Елдос Килымжанов.

Спикер подчеркнул, что защита конституционных прав граждан в уголовном процессе – это один из безусловных приоритетов в работе органов прокуратуры.

«Чтобы исключить применение какого-либо давления на подозреваемых, прокуроры ежедневно проверяют следственные изоляторы и другие служебные помещения. Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий», - добавил Елдос Килымжанов.


Права человека   Генпрокуратура   Безопасность   Общество   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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