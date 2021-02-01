Сколько человек вакцинируют на первом этапе в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек будет вакцинировано на первом этапе в столице, сообщил на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработан маршрут пациента. Подготовлены списки контингента, подлежащих вакцинации на 1 этапе (медицинские работники стационаров, ПМСП и скорой помощи). Это 6300 человек, но среди них могут быть и лица, которым вакцинация противопоказана», - пояснил Тимур Муратов.

Спикер добавил, что проведено обучение 150 медицинских работников по вопросам организации и проведению вакцинации против КВИ.

На начальном этапе вакцинация будет проводиться в пяти городских поликлиниках №2, №4, №6, №7, №9.

На первом этапе (февраль) прививаться будут медицинские работники, которые находятся в зоне риска (инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, ПМСП, приемных покое многопрофильных стационаров). Далее педагоги, сотрудники полиции, МО, МВД и др., таким образом в течение поэтапно будет охвачено все подлежащее вакцинации население.

«На сегодня в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания, где вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после вакцинации с соблюдением требований физического дистанцирования. Выделены номера телефонов «горячей линии» для ответов на вопросы жителей по вопросам иммунизации и вакцинации», - заключил Тимур Муратов.