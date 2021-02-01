РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:54, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько человек вакцинируют на первом этапе в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек будет вакцинировано на первом этапе в столице, сообщил на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработан маршрут пациента. Подготовлены списки контингента, подлежащих вакцинации на 1 этапе (медицинские работники стационаров, ПМСП и скорой помощи). Это 6300 человек, но среди них могут быть и лица, которым вакцинация противопоказана», - пояснил Тимур Муратов.

    Спикер добавил, что проведено обучение 150 медицинских работников по вопросам организации и проведению вакцинации против КВИ.

    На начальном этапе вакцинация будет проводиться в пяти городских поликлиниках №2, №4, №6, №7, №9.

    На первом этапе (февраль) прививаться будут медицинские работники, которые находятся в зоне риска (инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, ПМСП, приемных покое многопрофильных стационаров). Далее педагоги, сотрудники полиции, МО, МВД и др., таким образом в течение поэтапно будет охвачено все подлежащее вакцинации население.

    «На сегодня в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания, где вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после вакцинации с соблюдением требований физического дистанцирования. Выделены номера телефонов «горячей линии» для ответов на вопросы жителей по вопросам иммунизации и вакцинации», - заключил Тимур Муратов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!