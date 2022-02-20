Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 19 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 343 975 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 8 930 095 человек.