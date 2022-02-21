Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК на 21 февраля 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: подростки – 660 071, беременные женщины – 30 431, кормящие женщины – 102 281.

II-й дозой: подростки – 444 090, беременные женщины – 21 349, кормящие женщины – 68 674.