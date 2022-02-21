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Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане
21 Февраля 2022 09:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
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По данным МВК на 21 февраля 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: подростки – 660 071, беременные женщины – 30 431, кормящие женщины – 102 281.
II-й дозой: подростки – 444 090, беременные женщины – 21 349, кормящие женщины – 68 674.
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