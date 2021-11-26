Сколько человек вакцинированы от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 690 377 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 024 665 человек.