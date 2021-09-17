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    13:45, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько человек вакцинировано в Атырауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Атырауской области 86% населения получили первый компонент вакцины, 76% - второй. Об этом сообщила заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на то, что в стране идет массовая вакцинация, в обществе все еще много людей выступает против нее. Они не только сами отказываются, но и агитируют население, тянут людей назад. Такие люди должны понимать, что несут ответственность не только за свою, но и за чужую жизнь. На сегодняшний день в нашей области первый компонент вакцины получили 215357 (86%) человек, второй компонент - 166 570 человек (76%). Это составляет 71,8% от общего числа населения области, подлежащего вакцинации. Сейчас в области функционируют 59 пунктов вакцинации, из них 10 передвижных», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.

    По ее словам, с февраля текущего года в регион поставлено 248 330 доз первого компонента и 216 790 доз второго компонента вакцины.

    «Утвержден ежедневный план по вакцинации в городах и районах, формируется рейтинг. Для разъяснения вопросов по вакцинации акиматами городов и районов совместно с медицинскими работниками проводится ежедневный подворовой обход. Кроме того, в целях улучшения показателей вакцинации в регионе проводятся различные мероприятия в торговых домах и развлекательных центрах», - заключила замакима.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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