Сколько человек вакцинировано в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Атырауской области 86% населения получили первый компонент вакцины, 76% - второй. Об этом сообщила заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что в стране идет массовая вакцинация, в обществе все еще много людей выступает против нее. Они не только сами отказываются, но и агитируют население, тянут людей назад. Такие люди должны понимать, что несут ответственность не только за свою, но и за чужую жизнь. На сегодняшний день в нашей области первый компонент вакцины получили 215357 (86%) человек, второй компонент - 166 570 человек (76%). Это составляет 71,8% от общего числа населения области, подлежащего вакцинации. Сейчас в области функционируют 59 пунктов вакцинации, из них 10 передвижных», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, с февраля текущего года в регион поставлено 248 330 доз первого компонента и 216 790 доз второго компонента вакцины.

«Утвержден ежедневный план по вакцинации в городах и районах, формируется рейтинг. Для разъяснения вопросов по вакцинации акиматами городов и районов совместно с медицинскими работниками проводится ежедневный подворовой обход. Кроме того, в целях улучшения показателей вакцинации в регионе проводятся различные мероприятия в торговых домах и развлекательных центрах», - заключила замакима.