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Сколько человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

22 Февраля 2022 10:11
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Сколько человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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По данным Министерства здравоохранения РК, 21 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 355 368 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 941 123 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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