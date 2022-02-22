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Сколько человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане
22 Февраля 2022 10:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По данным Министерства здравоохранения РК, 21 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 355 368 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 941 123 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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