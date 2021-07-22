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    12:37, 22 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько человек вакцинировалось в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч граждан», - сказал Тимур Муратов.

    Спикер добавил, что для охвата населения вакцинацией в три раза увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа которых продлена с 10:00 до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни.

    По данным ведомства, также для обеспечения доступности населения к данной услуге были развёрнуты прививочные пункты в восьми торгово-развлекательных комплексах (Хан-Шатыр, Mega Silk Way, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сарыарка, Евразия, магазин Мечта).

    За весь период в ТРЦ было вакцинировано более 50 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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