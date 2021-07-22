Сколько человек вакцинировалось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч граждан», - сказал Тимур Муратов.

Спикер добавил, что для охвата населения вакцинацией в три раза увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа которых продлена с 10:00 до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни.

По данным ведомства, также для обеспечения доступности населения к данной услуге были развёрнуты прививочные пункты в восьми торгово-развлекательных комплексах (Хан-Шатыр, Mega Silk Way, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сарыарка, Евразия, магазин Мечта).

За весь период в ТРЦ было вакцинировано более 50 тысяч человек.