11:49, 29 Апрель 2021 | GMT +6
Сколько человек вакцинировалось от КВИ в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице более 100 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в столице более 100 тыс. человек получили первый компонент вакцины и уже более 16 тыс. получили оба компонента вакцины», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.
Заместитель акима пояснил, что первым этапом вакцинированы лица, которые находятся в зоне риска. Это - медицинские работники, учителя, сотрудники силовых структур, дипломатических служб и лица с хроническими заболеваниями.
«С начала апреля население столицы активно и массово получают вакцину. Каждый желающий, самостоятельно записавшись на вакцинирование в организациях ПМСП, в порядке очереди может получить прививку против КВИ», - добавил Бахтияр Макен.