РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько человек вакцинировалось от КВИ в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице более 100 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в столице более 100 тыс. человек получили первый компонент вакцины и уже более 16 тыс. получили оба компонента вакцины», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Заместитель акима пояснил, что первым этапом вакцинированы лица, которые находятся в зоне риска. Это - медицинские работники, учителя, сотрудники силовых структур, дипломатических служб и лица с хроническими заболеваниями.

    «С начала апреля население столицы активно и массово получают вакцину. Каждый желающий, самостоятельно записавшись на вакцинирование в организациях ПМСП, в порядке очереди может получить прививку против КВИ», - добавил Бахтияр Макен.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!