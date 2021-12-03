Сколько человек вакцинировалось от КВИ в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вакцинировалось против КВИ в Костанайской области, рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно проводится вакцинация против COVID-19. Первым компонентом вакцинировано 342,1 тыс. человек или 67,7%, вторым – 319,5 тыс. человек или 63,3%», - уточнил Архимед Мухамбетов,

Было отмечено, что в проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение.

Ранее сообщалось, что с начала года в области зарегистрировано 40 169 случаев COVID-19 , из них 148 летальных. В настоящее время на лечении в 21-ом стационаре находятся 402 пациента, загруженность 22%.

Аким области добавил, что с целью контроля соблюдения карантинных мер мобильными группами в текущем году проведено 15,4 тыс. рейдов, проверками охвачено 38,0 тыс. объектов, выявлено 1 162 нарушения.



