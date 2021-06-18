Сколько человек вакцинировалось от КВИ в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе вакцинации в своем регионе рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, с февраля текущего года в регион доставлено 111 200 доз вакцины. В частности, завезено 92 700 доз вакцины «Спутник-V», 2 тысячи доз «QazCovid-in», 9500 доз «Hayat-Vax», 7 тысяч доз «Corona Vac».

«По области работает 41 пункт вакцинации, отвечающий всем требованиям. На сегодня 69 304 человек вакцинировались первым компонентом вакцины, 27 569 человек - вторым компонентом вакцины. В области 385 субъектов подключились к приложению «Ashyq» и работают по QR-коду», - добавил Махамбет Досмухамбетов.

Ранее аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.