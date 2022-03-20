Сколько человек вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 20 марта 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано первой дозой: подростки – 768 801, беременные женщины – 35 007, кормящие женщины – 122 433; в торой дозой: подростки – 628 715, беременные женщины – 27 561, кормящие женщины – 96 072.