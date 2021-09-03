Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вакцинировались от КВИ в столице, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в столице 1 компонентом провакцинированы 407 тысяч человек, то есть 63% от подлежащего контингента. В целом по городу отмечаются положительные темпы вакцинации, граждане все больше проявляют свою гражданскую позицию и пополняют ряды вакцинированных», - сказала Алия Рустемова на брифинге.
Спикер отметила, что сейчас за прививкой охотно стали идти и студенты вузов и 3-4 курсов колледжей.
«Старшее поколение также не отстает от молодых и идет на вакцинацию в целях защиты себя от заражения», - добавила Алия Рустемова.
Ранее сообщалось, что в столице снижается число заболеваний коронавирусом.
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