Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вакцинировались от КВИ в столице, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в столице 1 компонентом провакцинированы 407 тысяч человек, то есть 63% от подлежащего контингента. В целом по городу отмечаются положительные темпы вакцинации, граждане все больше проявляют свою гражданскую позицию и пополняют ряды вакцинированных», - сказала Алия Рустемова на брифинге.

Спикер отметила, что сейчас за прививкой охотно стали идти и студенты вузов и 3-4 курсов колледжей.

«Старшее поколение также не отстает от молодых и идет на вакцинацию в целях защиты себя от заражения», - добавила Алия Рустемова.

Ранее сообщалось, что в столице снижается число заболеваний коронавирусом.