Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 104 430 человек вакцинировались от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 17 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 435 643 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 104 430 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.