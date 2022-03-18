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    08:29, 18 Март 2022 | GMT +6

    Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 104 430 человек вакцинировались от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 17 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 435 643 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 104 430 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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