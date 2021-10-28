Сколько человек вакцинировали от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 442 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 442 местных жителя.

Всего с 1 февраля по 26 октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 238 643 человека. II компонентом вакцин привиты 212 863 местных жителя.

Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.