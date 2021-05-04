Сколько человек вакцицинировались в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошло вакцинацию в Западно-Казахстанской области, сообщил глава региона Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно проводится вакцинация населения: из поступивших 8 700 доз вакцины на сегодняшний день первый компонент получили 45 205 человек, второй компонент - 14 593 человек», - сказал Гали Искалиев на заседании Правительства.

Ранее на заседании Правительства Минздрава глава Алексей Цой сообщил, что поставка вакцины в Казахстан осуществляется согласно плану.

«Поставка вакцины осуществляется согласно плану, на конец апреля поставлено 2,3 млн доз вакцины с нарастающим итогом начиная с февраля», - сказал Алексей Цой.

Министр отметил, что вакцинация набирает темпы в Казахстане. Так по сравнению с 1 апреля количество привитых первой и второй дозами в сутки увеличилось в 12 раз, с 11 тысяч до 135 тысячи человек за сутки.

«При этом задействовано 11 тысяч медработников, более 1000 стационарных прививочных пунктов и 400 передвижных. Пункты вакцинации работают в 2 смены до 24:00 часов и в выходные дни. С момента старта кампании вакцинации в Казахстане использовано около 1,8 млн доз вакцины против КВИ», - сообщил Алексей Цой.