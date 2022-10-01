Сколько человек в возрасте 60 лет и старше проживает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане численность населения по возрастной группе 60 лет и старше на начало 2022 года составила 2 909 666 человек (14,2% от общей численности страны), из которых 1 167 732 человека (40,1%) – мужчины и 1 741 934 человек (59,9%) – женщины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

«Наибольшая численность населения старшего возраста отмечена в Костанайской области – 314 592 человека, далее в Карагандинской – 222 511 человек, Туркестанской – 215 088 человек и Алматинской областях – 197 270 человек. В 2021 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 393,5 тыс. человек, из них 56,3% приходилось на мужчин и 43,7% – на женщин. По сравнению с предыдущим годом число занятого населения в возрасте 60-64 лет увеличилось на 12,3%, при этом значительное увеличение (32,1%) приходится на женское население данной возрастной группы», - сообщили в Бюро нацстатистики.

По информации ведомства, на начало 2021-2022 учебного года в организациях высшего и послевузовского образования число мужчин в возрасте 63 лет и старше составило 2 889 человек, женщин старше 58 лет – 3 953 человека. Из них имеющих академическую степень магистра – 291 человек, доктора философии – 150 человек, доктора по профилю – 55 человек, доктора наук – 1 556 человек, кандидаты наук – 3 445 человек, профессоры – 1 386 человек и доценты – 2 141 человек.