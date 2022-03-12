Сколько человек в трудовых коллективах привились с начала года в Нур-Султане
Помимо вакцинации работники организаций могут получить повторную дозу вакцины, согласно соблюдению интервала между 1 и 2 прививками. Для этого необходимо уведомить об этом свое руководство, после чего в медицинские организации поступает запрос о желании ревакцинации своих сотрудников.
«За последний месяц снизилась заболеваемость коронавирусом за счет увеличения количества вакцинированного и ревакцинированного населения. Сейчас мы отмечаем активность среди учебных и дошкольных учреждений, крупных и мелких торговых сетей, бизнес центров. В организованных коллективах стараются нас приглашать по пятницам, чтобы в выходные дни сотрудники могли полностью адаптироваться. Приятно осознавать, что население поверило, что вакцины работают и защищают», - говорит заведующая отделением вакцинации Городской поликлиники №9 Арайлым Ералы.
Также прививочные бригады выезжали в крупные национальные и строительные компании, бизнес-сектора, ледовые дворцы и спортивные комплексы для вакцинации работников. Среди таких предприятий встречаются автоцентры и салоны, заводы и рынки, музеи, таможенная служба и др. Выездные бригады, как и прививочный пункт, работают ежедневно с 08.00 до 20.00, включая выходные и праздничные дни.
Напомним, что данная инициатива была организована в целях удобства получения прививки гражданами и охвата населения вакцинацией, ревакцинацией против КВИ.