Сколько человек в трудовых коллективах привились с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане активно продолжается работа выездных бригад для вакцинации и ревакцинации коллективов различных предприятий. С начала года выездные прививочные бригады привили свыше 22 тысяч горожан на их рабочих местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Помимо вакцинации работники организаций могут получить повторную дозу вакцины, согласно соблюдению интервала между 1 и 2 прививками. Для этого необходимо уведомить об этом свое руководство, после чего в медицинские организации поступает запрос о желании ревакцинации своих сотрудников.

«За последний месяц снизилась заболеваемость коронавирусом за счет увеличения количества вакцинированного и ревакцинированного населения. Сейчас мы отмечаем активность среди учебных и дошкольных учреждений, крупных и мелких торговых сетей, бизнес центров. В организованных коллективах стараются нас приглашать по пятницам, чтобы в выходные дни сотрудники могли полностью адаптироваться. Приятно осознавать, что население поверило, что вакцины работают и защищают», - говорит заведующая отделением вакцинации Городской поликлиники №9 Арайлым Ералы.

Также прививочные бригады выезжали в крупные национальные и строительные компании, бизнес-сектора, ледовые дворцы и спортивные комплексы для вакцинации работников. Среди таких предприятий встречаются автоцентры и салоны, заводы и рынки, музеи, таможенная служба и др. Выездные бригады, как и прививочный пункт, работают ежедневно с 08.00 до 20.00, включая выходные и праздничные дни.

Напомним, что данная инициатива была организована в целях удобства получения прививки гражданами и охвата населения вакцинацией, ревакцинацией против КВИ.