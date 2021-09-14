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    13:55, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько человек в СКО полностью привились от коронавируса

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в Северо-Казахстанской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса? На этот вопрос ответил заместитель акима СКО Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения. Мы видим положительный результат. В кампании по вакцинации на сегодняшний день задействовано 102 прививочных кабинета, 62 передвижные бригады, восемь передвижных медицинских комплексов. Полный курс завершили 209 тысяч человек, или 67%», - пояснил он.

    Первым компонентом в регионе привито до 75% населения.

    «Хочу отметить, что количество заболевших, которым поставили диагноз коронавирус после получения второго компонента, составляет 1240 человек, или 0,59 % от числа привитых», - добавил Аскар Сакипкереев.

    Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

    В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

    На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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