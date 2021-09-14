Сколько человек в СКО полностью привились от коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в Северо-Казахстанской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса? На этот вопрос ответил заместитель акима СКО Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения. Мы видим положительный результат. В кампании по вакцинации на сегодняшний день задействовано 102 прививочных кабинета, 62 передвижные бригады, восемь передвижных медицинских комплексов. Полный курс завершили 209 тысяч человек, или 67%», - пояснил он.

Первым компонентом в регионе привито до 75% населения.

«Хочу отметить, что количество заболевших, которым поставили диагноз коронавирус после получения второго компонента, составляет 1240 человек, или 0,59 % от числа привитых», - добавил Аскар Сакипкереев.

Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.