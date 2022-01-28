Сколько человек в РК вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 166 291 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 735 902 человека.