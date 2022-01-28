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Сколько человек в РК вакцинированы от COVID-19

28 Января 2022 08:34
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Сколько человек в РК вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 166 291 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Вторым компонентом провакцинировано 8 735 902 человека.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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