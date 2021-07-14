Сколько человек в Кызылорде привились от коронавируса

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Свыше 193 тысяч человек в Кызылординской области привились от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе кампания по вакцинации началась с 1 февраля.

Первый компонент получили свыше 193 тысяч человек, вторым компонентом привились свыше 105 тысяч человек.

Согласно предоставленной управлением областного здравоохранения информации, среди вакцинированных больше всего педагогов, медиков, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, студентов.

«В регионе люди в пожилом возрасте тоже прививаются от коронавируса. После вакцинации у жителей не возникало осложнений», - проинформировали в управлении здравоохранения Кызылординской области.

Горожане могут выбрать одну из вакцин: «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, Corona Vac.

Во всех медицинских организациях сформирован достаточный запас прививок.



