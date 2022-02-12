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Сколько человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ

12 Февраля 2022 09:52
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Сколько человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 12 февраля, 2 083 958 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Среди них 144 211 - медицинские работники, 293 399 - люди старше 60 лет.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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