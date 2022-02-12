Сколько человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 12 февраля, 2 083 958 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Среди них 144 211 - медицинские работники, 293 399 - люди старше 60 лет.