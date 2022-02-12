Новости
Сколько человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ
12 Февраля 2022 09:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 12 февраля, 2 083 958 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по теме103 казахстанца заболели ковидной пневмонией за сутки В Казахстане 364 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК
Среди них 144 211 - медицинские работники, 293 399 - люди старше 60 лет.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 20 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- 103 казахстанца заболели ковидной пневмонией за сутки
- В Казахстане 364 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии
- Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК
- 10,8 тысяч казахстанцев полностью вакцинировались за сутки
- В Казахстане 7 231 человек выздоровели от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн