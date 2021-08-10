Сколько человек в Казахстане получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 807 646 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 445 534 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



