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Сколько человек в Казахстане получили вакцину от COVID-19

10 Августа 2021 08:18
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Сколько человек в Казахстане получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 807 646 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 445 534 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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