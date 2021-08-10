Новости
Сколько человек в Казахстане получили вакцину от COVID-19
10 Августа 2021 08:18
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 807 646 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 445 534 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеМинздрав РК: 232 пациента - на аппарате ИВЛ 35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Коронавирус: только один регион РК - в «желтой» зоне
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 107 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
- Минздрав РК: 232 пациента - на аппарате ИВЛ
- 35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Коронавирус: только один регион РК - в «желтой» зоне
- 7702 казахстанца выздоровели от коронавируса
- 7235 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн