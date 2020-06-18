Сколько человек умерло непосредственно от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек умерло непосредственно от коронавируса в Казахстане, сообщила и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От коронавирусной инфекции в стране умерло 97 пациентов. Это те случаи, где коронавирусная инфекция явилась непосредственной причиной смерти. Вместе с тем, есть 54 случая смерти от других основных заболеваний, таких как инфакт, инсульт, онкологические заболевания, где коронавирусная инфекция была диагностирована и явилась сопутствующей патологией», - сказала Лязат Актаева, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Она также добавила, что если в апреле процент летальности составлял порядка 1,3 – 1,4%, сейчас он составляет 0,5-0,6 % даже без учета бессимптомных случаев.

«Это говорит о том, что наши врачи, владея всеми методами лечения коронавирусной инфекции, а также применяя все методы интенсивной терапии, работают над тем, чтобы исход заболевания был благоприятным. 322 пациента были переведены из отделения реанимации в профильные отделения. Это пациенты, которые находились в крайне тяжелом состоянии», - резюмировала Лязат Актаева.



