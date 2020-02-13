Сколько человек трудоустроятся в период проведения переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непосредственно в период проведения переписи населения 2020 года планируется привлечь и трудоустроить 32,5 тысячи человек временного переписного персонала (инструкторы-контролеры, интервьюеры). Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов.

«Для проведения переписи населения будут нанимать граждан Республики Казахстан, которые должны соответствовать следующим требованиям: граждане РК, старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с планшетом», - отметил Нурболат Айдапкелов.



Также при проведении переписи населения интервьюер обязан будет иметь при себе: удостоверение интервьера с фотографией, ФИО, датой выдачи и срокам его действия, подписью и печатью территориального органа статистики, шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения.

«Удостоверение, сумка и шарф с логотипами переписи населения –– обязательное условие при посещении населения интервьюерами. С переписным персоналом будут заключаться договоры по возмездному оказанию услуг», - рассказал Н. Айдапкелов.



