Сколько человек стоит в очереди на жилье в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в акиматах в очереди на жилье состоят 646 965 граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Постановку на очередь, снятие и предоставление жилья осуществляют акиматы. Так, на сегодняшний день в акиматах в очереди состоят 646 965 граждан. Для постановки на очередь за гражданином и членами семьи не должно быть недвижимого имущества за последние 5 лет», - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что также необходима постоянная прописка, а в 3-х городах республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент требуется прописка не менее 3-х лет.

«Кроме того, для социально уязвимых слоев населения доходы не должны превышать 3,1 кратного размера прожиточного минимума (125 758 тг)», - добавил Бауыржан Кабдол.

Кроме того, Бауыржан Кабдол отметил, что за 10 лет очередь возросла в 6 раз.

«Это говорит об увеличении иждивенческого настроя среди населения. При этом, акиматы ежегодно должны проводить инвентаризацию, или простыми словами «чистку» списков очередников», - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в СЦК.

По его словам, акиматы ежегодно актуализируют списки нуждающихся в жилище. Потому что граждане могут самостоятельно приобретать жилье, теряют свой статус, переезжают на ПМЖ в другой населенный пункт, то есть перестают быть нуждающимися в жилище из госжилфонда.

В частности, согласно статье 73 Закона, снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, осуществляется в случаях:

1) если отпали основания для предоставления жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

2) выезда на постоянное жительство в другой населенный пункт или прекращения трудовых отношений в государственном предприятии или государственном учреждении;

3) представления гражданином не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

4) получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или приобретения жилища;

5) получения арендного жилища без права выкупа.

«Поступают многочисленные жалобы со стороны граждан, что в очереди состоят граждане, имеющие собственное жилье», - добавил Бауыржан Кабдол.