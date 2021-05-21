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Сколько человек спасли в Казахстане зимой во время снежных заносов

21 Мая 2021 13:15
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Сколько человек спасли в Казахстане зимой во время снежных заносов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спасателями эвакуировано более 4,5 тысяч человек во время снежных заносов в Казахстане. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из-за ухудшения погодных условий в зимний период спасателям приходится днем и ночью нести усиленный вариант несения службы на автодорогах страны. Ежегодно нами принимается комплекс мероприятий по недопущению гибели людей в зимний период на автодорогах. Это ранее информирование населения об ухудшения погодных условий, выставление блокпостов, а также четкое взаимодействие с дорожными службами по расчистке дорог», - рассказал Юрия Ильин во время отчетной встречи с населением.

«Благодаря своевременно принятым мерам, в текущем году спасателями эвакуировано более 4,5 тысяч человек, из них 414 ребенка, а это меньше 63 % чем за 2020 год», - проинформировал глава МЧС.

По данным Юрия Ильина, из снежных заносов вызволено свыше полутора тысячи единиц техники.

«Наши сотрудники в сложных метеоусловиях, рискуя собственными жизнями, смогли предотвратить гибель людей», - добавил министр.


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#Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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