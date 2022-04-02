АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сколько человек сохранят работу на Тенгизе сообщили в Атырау на собрании под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

На заседании областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию трудовых отношении рассматривались вопросы высвобождения работников из подрядных компаний ТОО «Тенгизшевройл» и их трудоустройства. А также предотвращения конфликтов в трудовых коллективах и ситуация в сфере трудовых отношений.

Как сообщили представители нефтедобывающей компаний, из числа работников, высвобождаемых до конца года в связи с завершением проекта будущего расширения, свыше семи тысяч человек планируется привлечь на работу в других проектах.

Управлением координации занятости и социальных программ проинформировало, что рабочие, высвобождаемые на Тенгизе, будут трудоустроены в рамках государственных программ и в инвестиционных проектах.



Руководитель областного управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров рассказал о проделанной работе по трудовым спорам.

«Если с февраля 2021 года по сегодняшний день 56 учреждений находились в категории трудовых рисков, то в 49 из них разрешены споры. Сейчас работаем с тремя учреждениями, имеющими задолженность перед 52 работниками на сумму 8 млн тенге», - сообщил Игилик Аубакиров.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поручил взять под строгий контроль работу с трудоустройством высвобождаемых из Тенгизского проекта.

Фото:gov.kz