Сколько человек скончалось от онкозаболеваний в Казахстане
По данным электронного регистра онкологических больных показатель смертности от злокачественных новообразований за 2020 год составил 75,5 на 100 тыс. населения, это 14 150 случаев. Снижение уровня смертности составило 0,7%.
В структуре смертности на первом месте - рак легкого (16,4%), на втором - рак желудка (11,5%), на третьем колоректальный рак (10,7%) и рак молочной железы (7,8%).
Ранняя диагностика онкологических заболеваний 0-I стадий за 2020 год составила 25,5% в общей структуре новых случаев злокачественных новообразований. Пятилетняя выживаемость по итогам 2020 года составила 54,0 % (2019 года – 52,5%).
Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями – АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (КазНИИОиР), АО «Национальный научный онкологический центр» (ННОЦ), в регионах 15 онкологическими диспансерами/центрами, 5 онкологическими отделениями и 452 онкологическими кабинетами.