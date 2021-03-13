Сколько человек скончалось от онкозаболеваний в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков уровень смертности среди онкологических больных в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным электронного регистра онкологических больных показатель смертности от злокачественных новообразований за 2020 год составил 75,5 на 100 тыс. населения, это 14 150 случаев. Снижение уровня смертности составило 0,7%.

В структуре смертности на первом месте - рак легкого (16,4%), на втором - рак желудка (11,5%), на третьем колоректальный рак (10,7%) и рак молочной железы (7,8%).

Ранняя диагностика онкологических заболеваний 0-I стадий за 2020 год составила 25,5% в общей структуре новых случаев злокачественных новообразований. Пятилетняя выживаемость по итогам 2020 года составила 54,0 % (2019 года – 52,5%).

Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями – АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (КазНИИОиР), АО «Национальный научный онкологический центр» (ННОЦ), в регионах 15 онкологическими диспансерами/центрами, 5 онкологическими отделениями и 452 онкологическими кабинетами.