Сколько человек скончались от сопутствующих заболеваний после получения вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество скончавшихся от сопутствующих заболеваний после получения вакцины назвал директор департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Азамат Дюсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По смертности от других заболеваний, при которых коронавирус был сопутствующей патологией – за 8 месяцев этого года всего скончались 2185 человек. В январе – 273 случая, в феврале – 221 случай, в марте -187, в апреле -154, в мае – 189 человек, в июне – 405,в июле -266, в августе -490 случаев», - сообщил Азамат Дюсенов.

Что касается вакцинированных умерших с февраля по август 2021 года, всего умерших от КВИ после вакцинации двумя компонентами составило 482 человека или 5 %. В разрезе регионов высокий удельный вес от количества умерших от кви отмечается в Туркестанской области, Шымкенте, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

«В разрезе наименования вакцин, наибольший удельный вес -75,3 % вакцинированы ГамКовидВаком. Затем идет – 15,5 % Hayat-Vax», - добавил директор департамента организации медицинской помощи.