Сколько человек скончались от сопутствующих заболеваний после получения вакцины
«По смертности от других заболеваний, при которых коронавирус был сопутствующей патологией – за 8 месяцев этого года всего скончались 2185 человек. В январе – 273 случая, в феврале – 221 случай, в марте -187, в апреле -154, в мае – 189 человек, в июне – 405,в июле -266, в августе -490 случаев», - сообщил Азамат Дюсенов.
Что касается вакцинированных умерших с февраля по август 2021 года, всего умерших от КВИ после вакцинации двумя компонентами составило 482 человека или 5 %. В разрезе регионов высокий удельный вес от количества умерших от кви отмечается в Туркестанской области, Шымкенте, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.
«В разрезе наименования вакцин, наибольший удельный вес -75,3 % вакцинированы ГамКовидВаком. Затем идет – 15,5 % Hayat-Vax», - добавил директор департамента организации медицинской помощи.