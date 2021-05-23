Сколько человек с инвалидностью проживают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проживающих в стране лицах с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране проживает 695,1 тыс. человек с инвалидностью, в том числе 419,9 тыс. человек трудоспособного возраста (60,4%), 180,6 тыс. – лиц пенсионного возраста (26%), 94,6 тыс. детей до 18 лет (13,6%)», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, основным источником информации о лицах, имеющих инвалидностью, является Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность (далее – ЦБДИ), который запущен в 2006 году.

«ЦБДИ в онлайн-режиме позволяет сформировать данные по количеству лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ), дате рождения, группе, региону, национальности, полу, сроку и диагнозу инвалидности, а также по сфере деятельности. По результатам использования этих данных ежегодно формируется справочник «О мерах по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью», - отметил зампремьера.

При этом, Е. Тугжанов также сообщил, что статистическая информация о количестве ЛСИ предоставляется по запросу государственных органов и иных организаций, используется при определении объемов государственной помощи (планирование бюджетных расходов на текущие программы и новые инициативы), а также для оценки достижения целей и задач по обеспечению прав и улучшению качества жизни ЛСИ в Республике Казахстан.