Сколько человек ревакцинировались против коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Нур-Султане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Отметим, что с 22 ноября по всей стране стартовала ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции.

«На сегодня в столице повторную вакцину от КВИ получили около 4 440 человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений», - прокомментировала главный санитарный врач столицы.

Сархат Бейсенова напомнила, что ревакцинация проводится строго с соблюдением санитарных норм и интервала между компонентами. Повторно вакцину можно получить в пунктах вакцинации медицинских организаций, торгово-развлекательных центрах и торговых домах.

«Не стоит забывать о карантинном режиме, чтобы не вернуться в «красную» зону. К тому же, с учетом мутации вируса необходимо как можно скорее защитить свой иммунитет от заражения. И в этом нам поможет только вакцинация», - обратилась к горожанам С. Бейсенова.

Ранее сообщалось, что свыше 67% подлежащего населения столицы прошли вакцинацию против коронавируса.