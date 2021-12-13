+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек ревакцинировались против коронавируса в Нур-Султане

13 Декабря 2021 16:15
Поделиться:
Сколько человек ревакцинировались против коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Нур-Султане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Новости по теме
Свыше 67% подлежащего вакцинации населения столицы привились против COVID-19
Фейк: «Вариант «омикрон» поражает только полностью вакцинированных» Вторую дозу вакцины Pfizer начали получать в Алматинской области 13 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

Отметим, что с 22 ноября по всей стране стартовала ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции.

«На сегодня в столице повторную вакцину от КВИ получили около 4 440 человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений», - прокомментировала главный санитарный врач столицы.

Сархат Бейсенова напомнила, что ревакцинация проводится строго с соблюдением санитарных норм и интервала между компонентами. Повторно вакцину можно получить в пунктах вакцинации медицинских организаций, торгово-развлекательных центрах и торговых домах.

«Не стоит забывать о карантинном режиме, чтобы не вернуться в «красную» зону. К тому же, с учетом мутации вируса необходимо как можно скорее защитить свой иммунитет от заражения. И в этом нам поможет только вакцинация», - обратилась к горожанам С. Бейсенова.

Ранее сообщалось, что свыше 67% подлежащего населения столицы прошли вакцинацию против коронавируса.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Свыше 67% подлежащего вакцинации населения столицы привились против COVID-19
Фейк: «Вариант «омикрон» поражает только полностью вакцинированных»
Вторую дозу вакцины Pfizer начали получать в Алматинской области
13 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
Популярное
1 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
2 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
Читайте также
Младенец весом более шести килограммов родился в Алматы
Фейк: «Детей в школах будут вакцинировать вне зависимости от мнения родителей»
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив